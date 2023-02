Turchia: Erdogan, Ankara prenderà provvedimenti contro chi saccheggia zone terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche prenderanno provvedimenti contro coloro che sono coinvolti in saccheggi e altri crimini nella regione colpita dalle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 dello scorso 6 febbraio. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita nelle zone terremotate. Il presidente ha spiegato che centinaia di migliaia di edifici sono inagibili in tutta la Turchia meridionale e che le autorità prenderanno provvedimenti per iniziare a ricostruire le città danneggiate entro poche settimane. “Il bilancio delle vittime in Turchia è salito a 21.043”, ha detto Erdogan.(Res)