Vaticano: Papa nomina nuovo commissario straordinario di Santa Maria Maggiore

- Il Santo Padre ha nominato vescovo titolare di Tolentino il monsignore Rolandas Makrickas, commissario straordinario per la basilica Papale di Santa Maria Maggiore, conferendogli il titolo personale di arcivescovo. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Monsignor Makrickas è nato a Birzai Lituania il 31 gennaio 1972. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la diocesi di Panevezys. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la basilica papale di Santa Maria Maggiore. Oltre al lituano, conosce il francese, l'inglese, l'italiano, il russo e lo spagnolo. (Civ)