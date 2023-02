Bangladesh: proteste islamiste, ritirati libri scolastici con riferimenti a identità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Nctb ha fatto sapere che modificherà i contenuti dei due libri di testo, che secondo i gruppi islamisti “promuovono l’omosessualità, distorcono la storia del Bangladesh e criticano la tradizione del velo per le donne”. Già dal 2014 il governo bangladese consente ai propri cittadini d’identificarsi come appartenenti a un terzo genere e negli ultimi anni ha esteso i diritti della comunità Lgbtq anche in materia d’istruzione superiore. La comunità transgender, composta da 1,5 milioni di persone su una popolazione di quasi 170 milioni, lamenta tuttavia ancora episodi di discriminazione e di violenza. (Fim)