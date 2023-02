Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia e l'Azerbaigian hanno rapporti eccellenti, basati su una cooperazione fruttuosa fra Paesi amici con ampi margini di sviluppo. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, in un'intervista ad "Agenzia Nova". "L'Italia è uno dei Paesi con cui l'Azerbaigian ha i rapporti più intensi a livello economico a livello globale, e per l'Italia l'Azerbaigian è il primo partner economico nel Caucaso meridionale", ha detto Aslanov, ricordando che nel 2020 i due Paesi hanno firmato una Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale, che ha portato le relazioni a livello di partnership strategica. Nel 2018 abbiamo ricevuto in visita di Stato il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella a Baku, mentre il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha svolto due visite in Italia, di Stato nel 2020 e di lavoro nel 2022. "È stato inoltre siglato un accordo per la creazione di un'università italo-azerbaigiana a Baku e riteniamo che sarà operativa entro la fine dell'anno. È un accordo importantissimo perché con quest'università l'Italia avrà una rappresentanza nel settore culturale-educativo nel Caucaso meridionale", ha proseguito l'ambasciatore, per poi parlare dell'energia, "uno dei cardini della cooperazione fra Italia e Azerbaigian". "Dal 2020 trasportiamo gas dall'Azerbaigian all'Italia, nello specifico in Puglia, attraverso il gasdotto Tap. Oggi siamo il secondo fornitore di gas dell'Italia: il 15 per cento del fabbisogno dell'Italia proviene dall'Azerbaigian e vogliamo aumentare questa percentuale già da quest'anno. L'Azerbaigian è anche il primo fornitore di petrolio dell'Italia. Ciò significa che siamo un partner degno di fiducia", ha detto Aslanov.