Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia (2)

- L’energia è stata l’elemento cardine della riunione dello scorso 3 febbraio del Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas. “L’Italia è stata rappresentata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha confermato la volontà di raddoppiare le forniture attraverso il Tap. Il suo intervento e la sua partecipazione alla riunione hanno confermato che l’Italia è un partner importante. Il ministro ha avuto anche degli incontri con il presidente, con il ministro dell’Energia, dell’Economia e con l’amministratore delegato di Socar, oltre che con il ministro dell’Ecologia. In tutte le riunioni abbiamo parlato delle eccellenti relazioni bilaterali e ambo le parti hanno espresso la volontà di svilupparle”, ha spiegato l’ambasciatore. “I rapporti sono ottimi, ma nel futuro dobbiamo lavorare di più e per questo motivo tutte le imprese italiane sono invitate a operare in Azerbaigian”, ha aggiunto Aslanov, lanciando un invito. “L’Italia può sfruttare l’Azerbaigian come una porta d’ingresso per i mercati del Caspio e dell’Asia centrale. Il Corridoio Meridionale può diventare centrale e l’Azerbaigian può fornire l’opportunità alle imprese italiane per produrre ed accedere a un mercato di 300 milioni di abitanti. Questa partnership strategica è importante per l’Italia”, ha detto l’ambasciatore. (segue) (Res)