Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia (3)

- “L’Azerbaigian vuole essere un fornitore affidabile dell’Europa: abbiamo sufficienti riserve e possiamo esportare per i prossimi cento anni e ciò aiuta l’Europa a diversificare e garantire la propria sicurezza energetica”, ha detto Aslanov, secondo cui questo risultato passa anche dall’aumento della capacità di trasporto del Tap. “L’Azerbaigian ha il 20 per cento della quota del Tap, così come l’Italia ha il suo 20 per cento. Noi siamo pronti in questo senso e questo aiuterà l’Italia a diventare uno snodo dell’energia in Europa”, ha aggiunto l’ambasciatore, secondo cui la riunione della scorsa settimana è stata importante per discutere per la prima volta di energie rinnovabili. “L’Azerbaigian ha una grande opportunità in questo senso. Abbiamo firmato due accordi, uno con l’impresa saudita Acwa Power, e un altro con l’emiratina Masdar, per produrre energia eolica e solare: ciò aiuterà l’Azerbaigian a risparmiare il consumo interno ed esportare di più. Ci sono tanti progetti nel settore dell’energia ma, in primis, il Tap è importantissimo e speriamo di riuscire presto ad aumentarne la capacità”, ha detto Aslanov. I rapporti sono molto proficui anche nel settore culturale. Ci sono stati degli scambi artistici che hanno consentito di presentare la cultura italiana in Azerbaigian e viceversa. Il presidente Ilham Aliyev ha inaugurato lo scorso anno il Centro Culturale dell’Azerbaigian in Italia, un segnale dell’importanza che assegniamo al pubblico italiano, soprattutto in una città come Roma, che è una delle culle della cultura mondiale. (segue) (Res)