Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia (4)

- L’ambasciatore ha parlato anche della situazione relativa al conflitto del Karabakh con l’Armenia, facendo un excursus storico, ma anche parlando dell’attualità italiana. “L’Italia è un Paese che non ha doppi standard: gli italiani sono pragmatici e vogliono vedere con i loro occhi, senza ascoltare lobby o notizie false. C’è stata una delegazione governativa e parlamentare italiana dopo la Guerra patriottica del 2020 che ha potuto vedere cosa stava accadendo in questi territori. Inoltre l’Italia sta sempre dalla parte del diritto internazionale, e ciò è quello che è sancito nelle quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 1993. Questa postura è molto apprezzata dal governo e dal popolo dell’Azerbaigian: conferisce all’Italia l’immagine di un amico vero. L’Italia non ha fatto dichiarazioni a favore dell’Azerbaigian, ma proprio a favore del diritto internazionale, che è poi la nostra posizione, ovvero la liberazione dei territori occupati”, ha detto Aslanov. “Per questo motivo per noi oggi l’Italia è un Paese amico e non sorprende che le imprese italiane lavorino ora in questi territori dove vogliamo ricostruire. Ci sono oltre 800 mila sfollati che aspettano di tornare nelle loro case e stiamo lottando contro il tempo per realizzare questi lavori. Abbiamo invitato le imprese italiane perché c’è fiducia, e ciò anche a livello altissimo fra i presidenti dei due Paesi”, ha aggiunto l’ambasciatore. (segue) (Res)