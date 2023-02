Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema di attualità legato al Karabakh è quello del “Corridoio di Lachin”, una tratta che, sulla base della dichiarazione firmata da Azerbaigian, Armenia e Russia il 10 novembre del 2020 – al termine della seconda guerra del Karabakh – dovrebbe essere utilizzata solo per scopi umanitari. “Da quel che abbiamo visto, tuttavia, la strada non è stata utilizzata per questi fini ma per effettuare rotazioni di militari, importare mine anti uomo ed esportare illegalmente minerali da alcuni giacimenti di oro e rame. Abbiamo richiesto di poter monitorare questi giacimenti”, ha detto l’ambasciatore. “In seguito alla risposta negativa al nostro monitoraggio, dei giovani attivisti ambientali hanno deciso di manifestare dallo scorso 12 dicembre per chiedere che le nostre autorità possano impedire un disastro ambientale.” “L’Azerbaigian è uno dei cinque Paesi al mondo in cui sono presenti più mine antiuomo: c’è una mina ogni 53 centimetri in questi territori e ci serviranno 35 anni per sminare queste aree. Serviranno fondi per quest’obiettivo e nessuna organizzazione internazionale ci sta aiutando, lo stiamo facendo da soli. Peraltro abbiamo scoperto che le mine presenti in questi territori sono state prodotte in Armenia nel 2021: come è possibile che questi ordigni siano stati piazzati nel nostro territorio dopo la sigla della Dichiarazione Trilaterale?”, ha evidenziato l’ambasciatore. “Ma ripeto, stanno manifestando, non bloccando la strada e sono ragazzi, non militari delle forze speciali. Da quando stanno manifestando ogni giorno dal corridoio passano 30-35 camion al giorno che portano aiuti umanitari dall’Armenia al Karabakh, oltre ai veicoli della Croce Rossa che forniscono ogni forma di assistenza. Quello che sta avvenendo è solo una manifestazione contro il pericolo ambientale, e noi non vogliamo impedire a queste persone di esprimere la loro opinione”, ha affermato Aslanov. L’Armenia ha chiesto anche alla Corte internazionale dell’Onu lo sblocco del corridoio e noi, quindi, abbiamo chiesto loro di presentare le prove, perché alla Corte devono presentare le prove, non raccontare una fiaba. È una propaganda orchestrata dall’Armenia ma diversi nostri Paesi amici, fra cui l’Italia, possono aiutarci per esprimere la nostra posizione in Europa”, ha aggiunto l’ambasciatore. (segue) (Res)