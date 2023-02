Italia-Azerbaigian: ambasciatore Aslanov a “Nova”, rapporti strategici basati su amicizia e fiducia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema di attualità è la missione civile che l’Ue ha deciso di inviare in Armenia per monitorare il confine con l’Azerbaigian. Secondo l’ambasciatore, “la missione inviata due mesi fa è nata dalla consultazione fra i leader di Azerbaigian, Armenia, Ue e Francia. C’era il nostro consenso, anche se solo in termini di monitoraggio, perché comunque la missione ha operato nel territorio dell’Armenia, e il risultato è stato che non sono state individuate criticità”. “Ora invece si è decisa per una missione più ampia senza tuttavia interpellare l’Azerbaigian: è chiaro che deve operare in territorio armeno e quindi non dobbiamo noi fornire l’autorizzazione ma la missione dovrà monitorare il confine e quindi capire anche la nostra posizione. La nostra preoccupazione è che ciò ostacoli il processo di pace che abbiamo iniziato con l’Armenia, e ciò proprio grazie anche all’aiuto dell’Unione europea, e che Erevan abusi di questa missione per prolungare il processo di pace oltre due anni e per noi questo non è accettabile”, ha detto l’ambasciatore. Aslanov ha ricordato che dopo la guerra del 2020 l’Azerbaigian ha avviato un processo di pace. “Abbiamo offerto all’Armenia una proposta sulla base di cinque punti incentrati sul diritto internazionale e siamo pronti a negoziare. Abbiamo fatto due o tre round di incontro sotto gli auspici dell’Unione europea, del presidente del Consiglio Charles Michel, ma poi a causa della presenza della Francia abbiamo deciso di non poter andare più avanti. Il Parlamento francese con le risoluzioni senza ragione e inutili contro l’Azerbaigian, influenzata dalla lobby armena, non ha fatto bene al processo di pace”, ha spiegato l’ambasciatore. “Siamo pronti a superare tutta questa mancanza di fiducia, perché vogliamo che ci sia la pace nella nostra regione: abbiamo passato un periodo molto doloroso e non vogliamo che questo status prosegua nel futuro. A tal fine, l’Armenia dovrebbe trovare un accordo con noi”, ha concluso l’ambasciatore. (Res)