23 luglio 2021

- Per le elezioni regionali in Lombardia il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, voterà lunedì a Milano, nel seggio di via Martinetti 25. Sempre nel pomeriggio di lunedì sarà in via Bellerio. (Rin)