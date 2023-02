© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congresso del Pd a Trieste dopo 10 circoli su 11. Cuperlo 49,23 per cento; Bonaccini 22,56 per cento; Schlein 22,05 per cento e De Micheli 6,16 per cento. Lo rende noto su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Gianni Cuperlo, che aggiunge: "Grazieeee". (Rin)