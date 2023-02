Ricerca: Siracusano, donne e ragazze eccellenza fondamentale per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Fino a qualche decennio fa le scienziate e le ricercatrici erano considerate un'eccezione, e venivano poco valorizzate dai colleghi uomini e spesso anche dalla comunità scientifica internazionale. Abbiamo fatto passi da gigante, e adesso le donne e le ragazze che decidono, per passione o per vocazione, di impegnarsi nelle materie scientifiche hanno un ruolo ben definito, e rappresentano sempre più un'eccellenza che ha consegnato alla società scoperte e ricerche fondamentali per il progresso, per la medicina, per la fisica, per l'industria, per il futuro. La giornata odierna sia l'occasione per ringraziare queste donne e queste ragazze, e un momento di riflessione che sia anche uno stimolo per perseguire obiettivi di parità di genere in termini di opportunità educative, di formazione e di carriere scientifiche". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.(Com)