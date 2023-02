Università: Mur, Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, ecco i posti provvisori disponibili per 2023-2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta sostenuti i test, la domanda di inserimento nella relativa graduatoria deve essere compilata esclusivamente on line attraverso la piattaforma realizzata da Cineca. La domanda è attiva dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15. Al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito, il candidato deve verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto nel test Tolc e indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Preferenze che sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15.00 del 24 agosto 2023. Farà fede in ogni caso l’ultima ‘conferma’ espressa dal candidato entro questo termine. La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni precedenti. (Com)