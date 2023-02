Sanremo: Malan (Fd'I), Rai chiarisca su show Fedez, ne risponda chi ha autorizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Rai conosceva il contenuto dello show di Fedez, andato in scena sul palco di Sanremo, ma non ha fatto nulla per evitarlo. Questo emergerebbe dalle ricostruzioni pubblicate oggi su 'La Verità'. Se questo fosse confermato, ci sarebbero gli estremi perché i vertici dell'azienda radiotelevisiva italiana lasciassero subito i loro incarichi. È dunque necessario che gli stessi vertici diano conto delle dinamiche dei fatti e che, in caso di responsabilità, traggano le conseguenze con le loro dimissioni. A chi dirige un ente pubblico così importante non può sfuggire la rilevanza di attacchi personali a esponenti politici, per di più, a due giorni da un voto che coinvolge un quarto degli elettori italiani". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)