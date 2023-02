Roma: 5 persone arrestate per furto in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nelle ultime 48ore, i carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato diverse persone, gravemente indiziate, in flagranza, del reato di furto aggravato. Nello specifico, in viale Trastevere, i carabinieri della stazione di Roma Trastevere, in due diverse attività, hanno arrestato un cittadino ucraino, di 28 anni, già con precedenti, sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre armeggiava su dei capi di abbigliamento ma una volta scoperto, ha tentato la fuga. I carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato il 28enne ed hanno recuperato la refurtiva dal valore di 250 euro che è stata restituita al proprietario. Poco dopo, a seguito di un’altra segnalazione giunta al Comando stazione Trastevere, i carabinieri hanno arrestato un 35enne macedone, che si era impossessato di vari prodotti cosmetici e di abbigliamento. (segue) (Rer)