Roma: 5 persone arrestate per furto in poche ore (3)

- I carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato marito e moglie, residenti a Roma, gravemente indiziati di aver rubato capi di abbigliamento all’interno di un centro commerciale del quartiere Laurentino. Il personale della vigilanza li ha visti mettere in una busta che era nel passeggino del figlio di 4 mesi che portavano in braccio, vari capi di abbigliamento. Sorpresi dagli addetti al controllo e allertato il 112, i carabinieri hanno arrestato la coppia e riconsegnato la merce. Per tutti gli episodi di furto, le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati. (segue) (Rer)