Roma: 5 persone arrestate per furto in poche ore (4)

- Nella stazione metropolitana linea B, i carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, impegnati in un servizio preventivo antiborseggio, presso la fermata Basilica San Paolo, hanno scoperto e denunciato a piede libero due ragazze, di origini bosniache di 22 e 23 anni, con precedenti, provenienti da un campo nomadi della periferia romana, hanno tentato di sfilare il portafogli di un anziano che per fortuna se ne è accorto. Nel corso delle operazioni di identificazione delle donne, i carabinieri hanno appurato che sul conto della 22enne pendeva un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione e contestuale differimento della pena detentiva emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, dovendo espiare la pena della reclusione di un anno e 3 mesi, per pregressi reati contro il patrimonio (Rer)