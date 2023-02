Economia: Visco, incertezza internazionale suggerisce di muoversi gradualmente e con prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza che caratterizza l’attuale contesto internazionale suggerisce di muoversi gradualmente e con prudenza. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo oggi al Warwick Economics Summit nel Regno Unito. “L’estrema incertezza in cui ci troviamo”, ha detto Visco, comporta per il momento e in maniera inevitabile “un costante inasprimento della politica monetaria”, al fine di scongiurare effetti rilevanti nella Zona euro. La stessa incertezza, ha proseguito Visco, comporta anche la necessità di muoversi gradualmente e con prudenza con tassi che possono aumentare ma in modo progressivo e misurato.(Res)