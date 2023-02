Ue: Lollobrigida, grazie a governo Meloni sovranità alimentare centrale in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente anche in Europa si comincia a parlare, in maniera decisa, di sovranità alimentare, concetto fondamentale per rafforzare la prosperità di ogni nazione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo rivolte al presidente dell’Ucraina Zelensky, oltre a ribadire il pieno sostegno alle popolazioni di Kiev, si legge infatti quanto sia 'essenziale che l’Ue rafforzi la propria competitività e produttività a lungo termine'. Un grande risultato, ottenuto anche grazie al lavoro del governo Meloni dopo che, a Bruxelles, abbiamo ribadito a gran voce l’importanza del concetto di sovranità alimentare, inteso come la capacità di ciascuna nazione di produrre alimenti salutari, in linea con le proprie tradizioni culturali e che può essere parte della risposta mondiale alle crisi. Un principio che abbiamo fatto diventare tema di discussione in Europa e che ora sta diventando centrale. Sovranità alimentare significa tutelare l’economia, proteggere le proprie tradizioni e, come si legge ancora nel documento, 'salvaguardare i propri interessi di fronte a pratiche sleali ricorrendo a strumenti di difesa commerciale'. Quello che noi abbiamo sempre sostenuto e che continueremo a fare". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.(Com)