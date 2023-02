Filippine: cinque militari rimasti uccisi in una sparatoria all'interno di una base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari filippini sono rimasti uccisi in una sparatoria scoppiata all'interno di una base nel sud del Paese. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce della Quarta divisione di fanteria dell'esercito di Manila, Francisco Garello, precisando che tra le vittime figura anche l'aggressore. Quest'ultimo ha aperto il fuoco all'una del mattino all'interno di un dormitorio di una caserma di Cagayan de Oro, uccidendo quattro commilitoni. Successivamente si è spostato in un altro locale del compound, dove è stato fermato e ucciso da altri due soldati. "Possiamo assicurare che si è trattato di un incidente isolato", ha dichiarato Garello. (Fim)