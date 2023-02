© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra in Sicilia ha deciso di adeguare all'inflazione lo stipendio dei consiglieri regionali: 900 euro in più al mese per tutti. E' la stessa parte politica che ci ride in faccia quando parliamo di scala mobile per i lavoratori. Occorrerà che i cittadini del nostro Paese se lo tengano bene in mente". Lo afferma il responsabile Economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia. (Rin)