Giappone: intervento chirurgico per sinusite, premier Kishida tornerà al lavoro lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È riuscito l’intervento chirurgico cui il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è sottoposto per curare la sinusite. Lo riporta l’agenzia di stampa locale “Kyodo”, secondo cui il leader giapponese potrà tornare al lavoro già lunedì 13 febbraio. L’intervento, riferiscono fonti governative, è durato circa tre ore e 40 minuti e Kishida dovrà restare in osservazione in ospedale nella giornata di domani. L’operazione era stata annunciata nella giornata di ieri dal capo di gabinetto del premier, Hirokazu Matsuno.(Git)