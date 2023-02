Roma: armato di coltello entra in un appartamento ma trova una ragazza e scappa, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sorpreso una ragazza in casa, dove era entrato armato di coltello, l'uomo di 40 anni arrestato da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale in via Collatina. Le grida della giovane, dopo averlo presumibilmente spinto ad allontanarsi, hanno attirato l'attenzione del fratello, in quel momento a pochi passi da casa che, una volta sinceratosi delle condizioni della sorella, si è spinto ad inseguire in strada la persona entrata nel suo appartamento pochi istanti prima, chiedendo aiuto ad una pattuglia impegnata in un servizio di viabilità. Gli agenti del V Gruppo Prenestino, attirati dalle grida, hanno bloccato il quarantenne, in possesso di due coltelli, che nel tentativo di sottrarsi al controllo ha ferito in maniera non grave uno degli agenti. L'uomo, al termine dei consueti accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato posto in stato di arresto e deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di violazione di domicilio, violenza privata, porto d'armi abusivo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.(Rer)