Germania: morto a 95 anni l’ex primo ministro della Ddr Hans Modrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto a 95 anni a Berlino Hans Modrow, noto per essere stato primo ministro della Repubblica democratica tedesca prima della sua dissoluzione. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Deutsche Welle”. Modrow, membro del Partito socialista unificato di Germania (Sed), è stato in carica come presidente del Consiglio dei ministri dal 13 novembre 1989 al 12 aprile 1990. È diventato premier a seguito delle dimissioni di Willi Stoph il 18 novembre 1989. Modrow rimase primo ministro fino alle elezioni del 18 marzo 1990.(Geb)