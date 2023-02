Iran: migliaia di persone in strada per celebrare 44esimo anniversario Rivoluzione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di iraniani sono scesi in piazza a Teheran e in altre città dell'Iran per celebrare il 44esimo anniversario della Rivoluzione islamica, dopo mesi di proteste antigovernative scoppiate in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo quanto riferito dalla televisione di stato, le celebrazioni sono in corso in 1.400 città in tutto il Paese, tra cui Isfahan, Mashhad, Shiraz e Tabriz. L’emittente ha trasmesso diversi video che mostrano alcune immagini tra la folla raffiguranti la guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei; il defunto Ruhollah Khomeini, fondatore della Repubblica islamica; e il generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani ucciso il 3 gennaio 2020 presso l'aeroporto della capitale Baghdad da un drone statunitense. Le immagini hanno mostrato anche alcuni cartelli con le scritte “Resistiamo fino alla fine” e “Un Iran unito, forte e stabile”.(Res)