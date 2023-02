Lombardia: Alsea, 22,4 miliardi di fatturato per 1301 aziende logistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive future dell’economia e della geopolitica italiana e internazionale e la nuova idea di leadership “gentile” per pmi e multinazionali. Questi i principali temi emersi durante una due giorni organizzata da Alsea (Associazione lombarda spedizionieri e autotrasportatori), la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica che conta oltre 700 aziende associate e 20.000 dipendenti diretti, per discutere del futuro del settore aperto ai giovani imprenditori e manager con i consiglieri dell’associazione. Una due giorni nella cornice di Villa Gallarati Scotti a Oreno (Mb) per confrontarsi sull’andamento del comparto e riflettere sul futuro con Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera e ideatore della newsletter “Whatever it takes”, e con Pierangelo Soldavini e Frank Pagano, rispettivamente responsabile di Nòva-Il Sole 24 Ore e Senior Partner presso Jakala, e insieme autori del volume “Ceo Factor: la leadership gentile dei nuovi imprenditori”. Due sessioni che hanno affrontato temi all’apparenza diversi, ma tra loro complementari: il nuovo scenario economico e geopolitico da un lato, e il nuovo concetto di “leadership” dall’altro. Il fatturato raggiunto dalle 1301 aziende logistiche che hanno sede in Lombardia ammonta a 22,4 miliardi di euro, un valore che corrisponde a quasi il 27 per cento dell’intero fatturato nazionale delle imprese del settore, stimato in circa 84 miliardi di euro (rif. Osservatorio “Gino Marchet” sulla Contract logistics del Politecnico di Milano). Imprese che si trovano ad operare in un contesto economico in rapida trasformazione, anche e soprattutto a causa di pandemia e conflitto russo-ucraino dall’esito purtroppo incerto. È necessario quindi un cambio di rotta per cercare di dare un senso alla “piega” che sta prendendo l’economia italiana e capire quali potrebbero essere le prossime sfide che si troverà a dover affrontare, con l’obiettivo di tracciare una linea guida che possa accompagnare le aziende nel definire il loro modello economico da qui a cinque anni. (segue) (Com)