Lombardia: Alsea, 22,4 miliardi di fatturato per 1301 aziende logistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio in questo contesto di rapidi e imprevisti cambiamenti che si fa strada anche il nuovo concetto di “leadership”, una necessità sempre più impellente che appoggia sulla capacità di flessibilità organizzativa delle aziende rispetto al passato. L’applicazione stessa del concetto di leadership cambia a seconda non solo della diversità generazionale tra dirigenti/imprenditori e dipendenti, ma anche della grandezza dell’azienda (se pmi o multinazionale) e della modalità di lavoro, che si concretizza in un cambio di paradigma per cui oggi non conta più tanto quante ore lavori in ufficio ma la tua produttività e il raggiungimento degli obiettivi. Il cambiamento, ad oggi, risulta più semplice nelle multinazionali rispetto alle pmi, che sono sì più flessibili dal punto della struttura, ma sono culturalmente più “chiuse” e ancorate al passato. Circa il 90 per cento delle imprese associate di Alsea sono pmi, che negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare non solo la pandemia e la crisi delle catene globali del valore, ma anche l’entrata nella competizione di nuovi soggetti con disponibilità economiche enormi. Da qui la necessità di avere spunti di riflessione per affrontare il loro futuro. “Alsea è la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica, con numeri che ci rendono un punto di riferimento autorevole e riconosciuto, capace di valorizzare il comparto come merita – sottolinea Betty Schiavoni, presidente di Alsea. “Proprio per questo, e consapevoli del momento storico ed economico in cui le nostre aziende si trovano ad operare, abbiamo organizzato questo evento per fare incontrare i giovani imprenditori e giovani manager con i consiglieri dell’associazione per un momento formativo in cui dare loro strumenti per aiutarli a comprendere lo scenario attuale, incerto a causa di fenomeni come pandemia, guerra russo-ucraina e inflazione che non consentono di fare previsioni attendibili”. (Com)