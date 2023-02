Messico-Cuba: presidente Lopez Obrador riceve oggi l'omologo Diaz-Canel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, riceverà oggi l'omologo di Cuba, Miguel Diaz-Canel, nella città sudorientale di Campeche. Lo ha fatto sapere ieri la presidenza del Messico segnalando che l'incontro sarà attorno alle 8 della mattina, il primo pomeriggio in Italia. La visita del leader cubano, riassumono i media messicani, si deve a due ragioni: da una parte, Lopez Obrador intende infatti ringraziare l'Avana per l'invio di personale sanitario in Messico, dall'altra, per celebrare la commessa cubana di ballast, il pietrisco ferroviario che verrà utilizzato per completare la massicciata del "treno Maya", l'arteria destinata a collegare le principali località turistiche della penisola dello Yucatan. Più in generale, con questo incontro, il presidente messicano ribadisce la sua intenzione tenere relazioni con tutti i Paesi della regione, compresi quelli - con governi comunisti -, tradizionalmente lontani dagli Stati Uniti. (segue) (Mec)