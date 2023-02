Messico-Cuba: presidente Lopez Obrador riceve oggi l'omologo Diaz-Canel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici cubani in Messico, parte della missione internazionale da sempre vanto della politica di cooperazione cubana, sono al momento 491. A questi, giunti in gran parte durante il periodo della pandemia da Covid-19, dovrebbero aggiungersene altri 119, destinati soprattutto all'assistenza nelle zone più remote del Paese. Quanto al treno Maya, che dovrebbe essere inaugurato a dicembre del 2023, si parla dell'arrivo da Cuba di 20mila tonnellate di ballast. Si tratta di un'arteria di oltre 1.500 chilometri che collegherà la zona archeologica di Palenque alla città di Cancun, nello stato di Quintana Roo. Oltre ad essere progettata per promuovere e redistribuire i flussi turistici, il treno dovrà essere "detonatore" dell'economia regionale. (segue) (Mec)