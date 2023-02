Turchia-Siria: prosegue l’azione dell’Italia a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle conseguenze del terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia e Siria, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale continua a inviare aiuti nelle aree terremotate, anche in Siria. Lo riferisce una nota della Farnesina. E’ ora in partenza dall’aeroporto di Pisa un nuovo carico di aiuti che atterrerà nelle prossime ore a Beirut e sarà poi trasferito via terra in Siria. Si tratta di 4 autoambulanze e 14 medici, oltre a farmaci e materiali sanitari, offerti dal gruppo San Donato, che saranno destinati alla Mezzaluna rossa siriana per l'assistenza alle popolazioni in Siria. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha inoltre disposto un nuovo invio di squadre dell’ambasciata d’Italia ad Ankara e dell’Unità di crisi della Farnesina sui luoghi dell’emergenza. (segue) (Res)