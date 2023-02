Turchia-Siria: prosegue l’azione dell’Italia a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore un primo team dell'ambasciata è stato inviato a Kahramanmaras per agevolare le ricerche del connazionale Angelo Zen, mentre una seconda squadra è ad Antiochia per lavorare con la Protezione civile italiana, anche in assistenza alla famiglia italo-siriana i cui corpi sono stati ritrovati oggi. Un volo speciale, allestito grazie alla Protezione civile, è giunto inoltre questa mattina in Turchia con una squadra formata da donne e uomini dell'Unità di crisi, dei Carabinieri e della Polizia scientifica per esperire ulteriori ricerche a Kahramanmaras. (Res)