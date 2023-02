Roma: ruba scooter e scappa, arrestato viene trovato con cocaina ed eroina in tasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, nel corso di un mirato servizio di controllo, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un italiano di 58 anni, di fatto senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentato furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, che ne stavano seguendo gli spostamenti, mentre cercava di allontanarsi a bordo si uno scooter, dopo aver manomesso il nottolino di avviamento e collegato i cavi d’accensione. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccarlo. Sottoposto alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina di circa 0,6 grammi e di una dose di eroina del peso di 0,3, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati mentre, l’uomo è stato trattenuto in caserma e successivamente condotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e il 58enne è stato sottoposto all’obbligo di firma in caserma. (Rer)