Qatar: Moretti (Pd), falsità su di me, 7 dicembre 2021 in Italia a vaccinare miei figli

- "L’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti dichiara, riguardo alle notizie riportate da alcuni quotidiani, di non essere stata presente ad alcuna riunione sul Qatar a Bruxelles il 7 dicembre 2021. Quel giorno Moretti si trovava infatti in Italia, a Vicenza, per vaccinare i suoi figli e visitare un’azienda, essendo rientrata a Bruxelles in aereo solo la sera alle 20". Lo puntualizza in una nota l’ufficio stampa di Alessandra Moretti. (Com)