Usa-Cina: "palloni spia", Washington sanziona 6 entità collegate a programma aerospaziale di Pechino

- Gli Stati Uniti hanno inserito nella loro "lista nera" sei "entità cinesi" collegate al programma aerospaziale di Pechino in risposta al pallone spia che ha attraversato lo spazio aereo Usa tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Lo ha annunciato in un comunicato l'Ufficio dell'industria e della sicurezza del dipartimento del Commercio a poche ore dall'abbattimento sui cieli dell'Alaska di un nuovo oggetto volante di cui tuttavia non è stata ancora accertata la provenienza. La decisione è destinata ad alimentare ulteriormente la tensione tra Washington e Pechino, con quest'ultima che insiste sulla natura "civile" del pallone-sonda abbattuto una settimana fa. Il dipartimento di Stato, da parte sua, sostiene di aver raccolto prove che indicano come l'aerostato avesse a bordo strumentazioni in grado di intercettare segnali di comunicazioni. L'incidente ha già convinto il segretario di Stato, Antony Blinken, a cancellare un viaggio in programma a Pechino a partire dal 5 febbraio. (segue) (Was)