Usa-Cina: "palloni spia", Washington sanziona 6 entità collegate a programma aerospaziale di Pechino (2)

- Le sei entità sanzionate dal dipartimento del Commercio sono la compagnia Beijing Nanjiang Aerospace Technology, l'Istituto di ricerca China Electronics Technology Group Corporation, la compagnia Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, il gruppo Eagles Men Aviation Science and Technology, la compagnia Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology e il gruppo Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group. Si tratta di società che "sostengono gli sforzi di modernizzazione delle forze armate cinesi e, in maniera specifica, i programmi aerospaziali dell'Esercito popolare di liberazione (Pla)". Quest'ultimo, chiarisce il dipartimento Usa, "utilizza palloni aerostatici ad alta quota per attività di ricognizione e d'intelligence". Su Twitter il vice segretario al Commercio Don Graves ha aggiunto che il dipartimento "non esiterà a usare" simili restrizioni e altri strumenti regolatori "per proteggere la sicurezza nazionale e la sovranità degli Stati Uniti". (Was)