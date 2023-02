Milleproroghe: Confitarma, accolta in Senato nostra richiesta su regime semplificato arruolamento personale marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confitarma ringrazia i Presidenti e i membri delle Commissioni riunite prima e quinta del Senato per aver accolto la richiesta dell’armamento formulata nel corso dell'audizione convocata il 16 gennaio ultimo scorso in relazione all’iter di conversione del dl Milleproroghe. Infatti - spiega una nota - sono stati approvati gli emendamenti (10.92 e l’identico 10.93) che prevedono la proroga al 31 dicembre 2023 della norma (art. 103-bis del dl 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020) che, dal mese di marzo 2020, consente - in deroga all’art. 328 Codice navale - di stipulare in Italia le convenzioni di arruolamento del personale marittimo ai sensi dell’art. 329 Codice navale (procedura per la stipulazione delle convenzioni di arruolamento all’estero, in luogo che non sia sede di autorità consolare), con sottoscrizione della stessa a bordo, alla presenza di due testimoni che vi appongono la propria sottoscrizione e con successiva convalida ex art. 357 Registro navale marittimo nel primo porto utile. Qualora venisse confermato anche dall’altro ramo del Parlamento, si tratterebbe di un primo passo sul sentiero della semplificazione delle procedure di imbarco e sbarco dei lavoratori marittimi. Stiamo lavorando per ottenere che la procedura semplificata prevista dall’art.103-bis diventi strutturale nonché che vengano adottate le altre importanti semplificazioni che da tempo stiamo promuovendo. (segue) (Com)