Milleproroghe: Confitarma, accolta in Senato nostra richiesta su regime semplificato arruolamento personale marittimo (2)

20 luglio 2021

- Purtroppo, d'altro canto, rileviamo con rammarico il mancato accoglimento delle proposte emendative per il recupero delle risorse stanziate per il nuovo incentivo al trasferimento modale delle merci strada/mare per il 2022. Infatti, le dotazioni originariamente stanziate - già di per sé ridotte rispetto a quelle del precedente Marebonus - rischiano di essere ulteriormente assottigliate a causa dalla perdita delle quote relative al 2022 in ragione della mancata adozione del regolamento di attuazione. L’emendamento, peraltro a costo zero per l’erario mirava al recupero degli importi (39 milioni di euro) già stanziati dalla legge di bilancio 2021 e dal cosiddetto decreto n.21/2022, destinandoli alle successive annualità 2023 e 2024. Auspichiamo che il governo agisca prontamente al fine di evitare tale riduzione di risorse e assicuri, invece, nuovi stanziamenti aggiuntivi a questo efficiente strumento green. È noto, infatti, che, a parità di risparmio energetico ottenuto, il costo per lo Stato del Marebonus è stato pari a un decimo di quello previsto per il superbonus 110 per cento. (Com)