- Cielo poco nuvoloso per ripetuti passaggi di velature: in mattinata più compatte e spesse, in particolare su zone settentrionali, in serata più sottili con ampi spazi di sereno sulle pianure. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, specie le massime. In pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 9 °C (Rem)