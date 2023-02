Moldova: piani sovversivi e incertezza politica, i rischi dell'instabilità a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è un Paese tradizionalmente segnato dall’incertezza politica che, tuttavia, negli ultimi anni sembrava aver trovato una certa stabilità dopo l’ascesa al potere della presidente Maia Sandu. Una decisa propensione filo europea e il chiaro tentativo di scrollarsi dall’orbita dell’influenza russa hanno favorito questo status che, tuttavia, sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, ha iniziato a mostrare alcuni scricchiolii. A dare il via a una nuova crisi politica sono state le parole pronunciate giovedì scorso a Bruxelles da Volodymyr Zelensky: in occasione dell’ultima tappa del suo tour europeo, infatti, il presidente ucraino ha affermato che l’intelligence di Kiev ha intercettato dei piani russi per prendere il potere in Moldova. Alle parole di Zelensky hanno fatto eco quelle del servizio d’intelligence e sicurezza della Moldova (Sis) che ha confermato di aver ricevuto tali informazioni e di aver individuato delle attività sovversive con l'obiettivo di minacciare la sicurezza nazionale e destabilizzare l'ordine pubblico. Dal Cremlino, invece, è arrivata una secca smentita da parte del portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov. (segue) (Res)