Moldova: piani sovversivi e incertezza politica, i rischi dell'instabilità a Chisinau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del piani sovversivi di Mosca – cui si aggiunge il giorno successivo quella relativa a un missile russo che avrebbe sorvolato i cieli di Moldova e Romania (smentita da Bucarest) – ha causato un terremoto politico e la decisione della presidente Sandu di estromettere dall’incarico di premier Natalia Gavrilita, economista in carica dall’estate del 2021, per sostituirla con Dorin Recean, ex ministro dell’Interno dal 2012 al 2015 e segretario, sinora, del Consiglio supremo di sicurezza moldavo. Recean ha solidi legami con l’intelligence nazionale, è un filo europeista e ha lavorato nel settore Itc quando non ricopriva incarichi istituzionali. A lui spetterà il compito di evitare che il Paese esteuropeo possa “cadere” nuovamente in un circolo d’instabilità che farebbe gioco soprattutto alla Russia. Per la Moldova, d’altronde, il vulnus primario resta quello della Transnistria, la regione separatista filorussa situata nell’area orientale del Paese le cui autorità sono legate a doppio mandato al Cremlino. (segue) (Res)