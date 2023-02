Moldova: piani sovversivi e incertezza politica, i rischi dell'instabilità a Chisinau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi mesi della guerra, è stato paventato il pericolo che proprio dalla Transnistria le forze di pace russe presenti sul posto potessero avviare un’offensiva contro l’area sud occidentale del territorio ucraino. Tale scenario sembra poco verosimile: i militari russi sul posto sono – ufficialmente – solo 1.500 e sebbene avvengano delle regolari rotazioni di personale, qualora il Cremlino volesse aprire un altro fronte del conflitto, è abbastanza improbabile che lo spostamento di uomini e mezzi passi inosservato. È più plausibile, invece, che la Russia sfrutti la Transnistria come “testa di ponte” per destabilizzare la Moldova: d’altronde a Mosca non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate nell’ultimo periodo dalla presidente Sandu che, in una recente intervista a “Politico”, ha affermato che Chisinau dovrebbe rivalutare “la neutralità” sancita dalla Costituzione e valutare l’adesione a un blocco militare “più ampio”. Sandu non ha mai menzionato la Nato, ma il riferimento all’Alleanza atlantica è parso abbastanza evidente (anche al Cremlino). (segue) (Res)