Moldova: piani sovversivi e incertezza politica, i rischi dell'instabilità a Chisinau (4)

- In questo contesto, peraltro, potrebbe rientrare il bombardamento avvenuto ieri con un drone di superfice del ponte di Zatoka, unica via di collegamento fra la Bessarabia, regione ucraina situata a sud della Moldova fra gli estuari dei fiumi Nistro e Dnepr, a Odessa. Anche lo scorso aprile i russi colpirono il ponte di Zatoka, provocando una deviazione del traffico che abitualmente transita attraverso quest’infrastruttura sulla strada europea E87, un vettore che collega Odessa alla città turca di Adalia e che per circa 7 chilometri transita attraverso la Transnistria. In quell’occasione l’attacco al ponte avvenne mentre in Transnistria si verificava una serie di “strane” esplosioni che vennero bollate dalla presidente, Maia Sandu, come dei tentativi di destabilizzare l’ordine pubblico in Moldova. (Res)