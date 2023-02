Roma: truffano anziana e le rubano contanti e oggetti preziosi, presi due giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto i poliziotti hanno deciso di fermare l'autovettura per effettuare un controllo più accurato. Il conducente, probabilmente accortosi di essere seguito, dopo aver rallentato la marcia si è fermato sulla corsia di emergenza, mentre il passeggero ha lanciato dal finestrino un telefono cellulare e poi un involucro che, recuperato, conteneva oggetti in oro. I due, fatti scendere dal mezzo, sono stati identificati e sono risultati di origine campana, rispettivamente di 23 e 20 anni. All'interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto oggetti in argento ed una carta banco Posta, mentre indosso ai due è stata sequestrata la somma di 700 euro e 2 telefoni cellulari. Le successive e immediate indagini hanno consentito agli investigatori di risalire alla proprietaria di quanto rinvenuto, un'anziana signora vittima di truffa. Rintracciata, poco dopo, ha raccontato agli investigatori che intorno alle 13:30 della stessa giornata, un uomo le aveva telefonato presentandosi come suo nipote. (segue) (Rer)