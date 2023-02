Roma: truffano anziana e le rubano contanti e oggetti preziosi, presi due giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo le ha raccontato di trovarsi presso l'ufficio postale per ritirare un pacco contenente dispositivi elettronici e che, per svolgere tale operazione, aveva bisogno urgentemente di soldi in prestito. Mentre la donna veniva trattenuta al telefono dal falso nipote, si è presentato a casa della stessa un finto impiegato delle Poste per ritirare il contante. La vittima, dopo aver ha aperto la porta, ha fatto entrare il falso postino al quale ha consegnato 100 euro, una carta banco Posta, nonché tutti gli oggetti in oro e argento che aveva in casa necessari, a dire di quest'ultimo, per pagare le spese legali del nipote. A quel punto l'uomo si è allontanato dall'abitazione, non prima di fermarsi con il complice presso un ufficio postale dove hanno prelevato la somma di 600 euro utilizzando il Banco Posta della vittima. Nei confronti dei due arrestati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha richiesto ed ottenuto dalla Sezione Gip-Gup del Tribunale, la conferma della misura cautelare già applicata dopo la convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Tivoli, ovvero l'obbligo di presentazione alla Pg. La Squadra Mobile, costantemente impegnata nel fronteggiare questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani, con appositi servizi in borghese, nei luoghi maggiorente sensibili della capitale, negli ultimissimi tempi ha tratto in arresto 8 persone per truffe ai danni degli anziani. (Rer)