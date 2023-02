© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho in mente una Pa che non dia solo opportunità professionali, ma anche prospettive, gratificazioni e percorsi di carriera. Il mio impegno è rivolto a migliorare la capacità di premiare il merito per rendere la Pa attrattiva verso i giovani". Lo scrive su Twitter Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, rilanciando la sua intervista a "Il Messaggero". (Rin)