Mar Cinese Meridionale: la Cina apre supermercati sulle contese isole Spratly

- La Cina ha aperto supermercati su tre dei maggiori atolli delle isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, arcipelago oggetto di un'annosa contesa con Filippine, Vietnam, Taiwan, Malesia e Brunei. Lo rivela l'emittente di Stato "Cctv", secondo cui i punti vendita sono stati realizzati nei pressi delle installazioni militari sugli atolli di Fiery Cross, Subi e Mischief con l'obiettivo di migliorare la vita dei soldati di stanza in un'area che Pechino considera enormemente importante sul piano strategico. Il primo supermercato è stato aperto alla fine del 2020 a Fiery Cross, un isolotto artificiale che i cinesi chiamano Yongshu, e vi si trovano 400 tipi di prodotti: da snack a bibite, passando per detersivi e dentifrici. Ai militari cinesi tali prodotti sono venduti con uno sconto del 15 per cento rispetto ai prezzi in vigore nella Cina continentale. Il supermercato di Fiery Cross dispone anche di un angolo lettura, di una caffetteria, di una tintoria e di una sala karaoke. A partire dal 2013 Pechino ha costruito sette isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, creando 3.200 ettari di nuova terra e sovrastando i 220 ettari di isolotti artificiali realizzati dal Vietnam. (segue) (Cip)