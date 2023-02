Banche: Uilca, meno costi, maggiori ricavi e utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’analisi del Centro Studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del 2022 degli undici maggiori istituti di credito italiani, si evince che il sistema bancario, nel corso dell’anno, è riuscito a giocare una partita perfetta: minori costi, maggiori ricavi, più utili. E' quanto evidenzia una nota della Uilca. Lo studio evidenzia una crescita complessiva del 54,7 per cento dell’utile contabile, che si attesta a 14,5 miliardi di euro rispetto al 2021. La crescita, prosegue la nota, sarebbe stata maggiore senza alcune poste straordinarie quali le rettifiche di Unicredit e Intesa Sanpaolo su asset coinvolti nella guerra della Russia contro l’Ucraina, che non hanno comunque impedito loro di raggiungere i target economici prefissati dal management. I ricavi delle banche analizzate registrano un aumento dell’8,6 per cento, con il margine d’interesse che sale del 19,6 per cento e le commissioni che calano dell’1,5 per cento, soprattutto a causa del minor contributo commissionale dei servizi di consulenza, intermediazione e gestione finanziaria per le performance negative dei mercati finanziari nel 2022. I costi operativi, sottolinea Uilca, sono cresciuti dello 0,3 per cento rispetto al 2021, a causa degli oneri dell’una tantum di 925 milioni di euro di Monte dei Paschi di Siena per il piano di esodo; diversamente sarebbero, nel complesso, diminuiti. (segue) (Rin)