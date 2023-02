Banche: Uilca, meno costi, maggiori ricavi e utili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I buoni risultati ottenuti dalle banche confermano l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del credito, che contribuiscono a garantire valore e stabilità alle aziende e un servizio efficace alle persone. La loro professionalità merita un adeguato riconoscimento: per questo ci sono le condizioni per un significativo aumento salariale nel prossimo rinnovo contrattuale, in linea con le previsioni di inflazione, con la crescita della produttività e la riduzione dei costi e per un ristoro rispetto alla fiammata inflazionistica, ai rincari dei costi delle materie prime e dell’energia e all’innalzamento dei tassi di interesse che mettono le famiglie in grandi difficoltà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Ė in questo contesto che si inserisce anche la nostra campagna 'Chiusura filiali? No, grazie', contro la desertificazione bancaria. Le banche non possono e non devono derogare dalle responsabilità sociali e devono recuperare logiche di profitto e finanza sostenibile. La Uilca è in prima linea, con la Uil, dalla parte delle persone, per un settore bancario al servizio dello sviluppo del Paese, a sostegno di famiglie e imprese e a presidio dei territori in termini di servizio e legalità”. (Rin)