Porti: Uiltrasporti, non convocati a Mit, grave dimenticanza

- "Ci auguriamo che la mancata convocazione dei sindacati al tavolo annunciato dal ministro Salvini e dal vice ministro Rixi, per fare il punto sulla sicurezza nei porti, sia solo una dimenticanza a cui si porrà subito rimedio". A dichiararlo il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi che aggiunge: "Associazioni datoriali e sindacati hanno affrontato più volte i temi della portualità insieme arrivando spesso a fare sintesi importanti come ad esempio il testo, mai emanato dai ministeri, di aggiornamento della legge 272/99 sulla salute e sicurezza dei lavoratori portuali". "Nell'affrontare il tema della sicurezza, legato anche alla questione dell'esodo anticipato per i lavoratori portuali, non si può escludere chi rappresenta i lavoratori del settore. Non vorremmo essere costretti - conclude Tarlazzi - a dover proclamare un'altra azione di sciopero per esprimere le nostre istanze e far sentire la voce dei lavoratori portuali". (Rin)