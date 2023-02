Polonia: presidente Duda invia alla Corte costituzionale le riforme legislative chieste dall’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato di “dubitare della costituzionalità” delle riforme legislative che il Paese deve approvare per accedere ai fondi dell'Unione europea. In un intervento trasmesso ieri sera dai media polacchi, Duda ha annunciato la decisione di inviare le modifiche legislative, già approvate dalla Corte suprema, alla Corte costituzionale per un parere. “Come presidente, sostengo la Costituzione. Per questo deferisco il testo legislativo alla Corte costituzionale”, ha detto Duda aggiungendo che le modifiche non entreranno in vigore fino a quando non sarà emessa una pronuncia dalla Corte. "Sono un sostenitore del compromesso. Mi interessa mobilitare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, necessari per lo sviluppo dell'economia polacca, il prima possibile. Ecco perché non ho deciso di porre il veto all'atto. Ma sostengo la Costituzione e mi occupo della sicurezza giuridica dei cittadini, per questo l'ho deferita alla Corte costituzionale", ha dichiarato il capo dello Stato. L’Unione europea ha sospeso l’erogazione dei fondi del Pnrr polacco, pari a 35,4 miliardi di euro, chiedendo prima a Varsavia una riforma che vada nella direzione di una maggiore indipendenza della magistratura.(Vap)